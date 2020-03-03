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Бокс

Поветкин пообещал британцу Уайту захватывающий поединок

Бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе состоится 2 мая в Манчестере

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин рад провести бой с британцем Диллианом Уайтом и обещает сопернику захватывающий поединок. Об этом заявил Поветкин, комментарий которого ТАСС предоставили организаторы поединка.

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Ранее стало известно, что Поветкин и Уайт проведут бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе 2 мая в Манчестере.

"Рад провести бой с Уайтом, - сказал Поветкин. - Этот поединок давно обсуждался, но почему-то никак не мог состояться. Диллиан хороший и сильный боксер, это делает бой интересным. Я не буду делать громких заявлений, просто выйду побеждать на ринг, а зрители увидят захватывающий бой".

Последний бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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