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Мировой футбол

Молдавский ФК "Зимбру" приостановил работу из-за отсутствия финансирования

Решение принято на ближайший год

КИШИНЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Один из самых титулованных футбольных клубов Молдавии "Зимбру" приостанавливает работу из-за отсутствия финансирования. Об этом на пресс-конференции во вторник объявил его вице-президент Севастьян Ботнарь.

"Господин Черный (президент клуба Николай Черный - прим. ТАСС) более не заинтересован финансировать "Зимбру". Основная команда прекращает свое существование. Таким образом, команда "Зимбру" не будет играть в этом сезоне ни в одном турнире", - сказал Ботнарь.

По его словам, клуб решил распустить основных игроков, на которых приходится примерно 70% расходов. Футбольная школа "Зимбру" при этом продолжит функционировать. "Решение не долговременное. Оно касается только ближайшего года, за который мы надеемся оздоровить финансовую ситуацию в клубе", - отметил Ботнарь.

"Зимбру" считается старейшим клубом Молдавии. Он был учрежден в 1947 году. Команда восемь раз выигрывала титул чемпиона Молдавии и шесть раз - Кубок Молдавии.

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