European Athletics создала рабочую группу для оценки воздействия коронавируса на турниры

ТАСС, 3 марта. Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) объявила о создании рабочей группы для оценки воздействия коронавируса на спортивные соревнования в Европе. Об этом сообщает пресс-служба European Athletics.

"Рабочая группа была создана по просьбе президента European Athletics Свена-Арне Хансена, который попросил группу регулярно информировать об изменяющейся ситуации. Благодаря этому исполком организации сможет принимать любые необходимые решения. Целевая группа будет проводить регулярные встречи для отслеживания развития ситуации и при необходимости корректировать свою позицию", - говорится в сообщении.

"В то же время European Athletics призывает всех членов европейской семьи легкой атлетики следовать информации и рекомендациям, предоставленным местными органами здравоохранения и Всемирной организацией здравоохранения", - добавляется в заявлении.

При этом председатель медицинской комиссии European Athletics доктор Педро Бранко заявил, что текущая рекомендация рабочей группы состоит в том, чтобы спортсмены и организаторы продолжали свою подготовку ко всем европейским соревнованиям по легкой атлетике в обычном режиме, если они официально не уведомлены об их переносе.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.