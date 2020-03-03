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Распространение коронавируса нового типа

Игры стран Персидского залива в Кувейте перенесены из-за коронавируса

Соревнования пройдут в декабре 2020 года

ТАСС, 3 марта. Олимпийский комитет Кувейта принял решение о переносе намеченных на 3-14 апреля Игр стран Персидского залива из-за распространения в регионе коронавируса нового типа. Об этом сообщило во вторник агентство КУНА со ссылкой на заявление комитета.

"Решение принято в интересах общества, а также безопасности спортсменов, обслуживающего и технического персонала", - говорится в заявлении. Как уточняется, соревнования пройдут в декабре 2020 года. В соревнованиях предполагается участие спортсменов Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ, Омана и Катара.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Кувейте достигло 56 человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе в центральной части Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.

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Распространение коронавируса нового типа
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