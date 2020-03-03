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Зимние олимпийские виды спорта

Горшков: российские фигуристы прошли медосмотр перед ЮЧМ, на текущий момент проблем нет

Юниорский чемпионат мира пройдет в Таллине с 4 по 8 марта
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Фигуристы сборной России не столкнулись с проблемами при прохождении медосмотра перед получением аккредитаций на юниорском чемпионате мира в Таллине. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Организаторы турнира обязали всех участников мероприятия, включая спортсменов и официальных лиц, проходить медосмотр. В ходе него проводится измерение температуры тела. В случае проявления симптомов "острой" инфекции оргкомитет может отказать в аккредитации. Дополнительные меры безопасности были введены в связи со вспышкой коронавируса.

"Фигуристы уже на месте, на текущий момент никаких проблем нет, - сказал Горшков. - Пока все здоровы".

Юниорский чемпионат мира пройдет с 4 по 8 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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