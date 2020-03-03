{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Матыцин поздравил главу Федерации санного спорта России с успешным завершением сезона

Министр спорта отметил, что спортсмены хорошо выступили на домашнем чемпионате мира и на этапах Кубка мира
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 3 марта. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с президентом Федерации санного спорта России (ФССР) Наталией Гарт, в ходе которой подвел итоги прошедшего сезона. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Поздравляю вас с успешным завершением сезона. Ваши спортсмены выше всяких похвал выступили на домашнем чемпионате мира в Сочи, хорошо выступили на домашнем чемпионате Европы по натурбану и прекрасно проявили себя на этапах Кубка мира", - сказал Матыцин.

Гарт отметила помощь Минспорта в проведении в этом сезоне международных турниров на территории России. "Мы обсудили итоги успешного дня нас сезона. Мы провели два важных соревнования для нашей страны - чемпионат мира по санному спорту в Сочи и чемпионат Европы по натурбану в Москве: организация всем очень понравилась, за что спасибо Министерству спорта Российской Федерации и Олимпийскому комитету России. Результаты приходят не сразу, это планомерная и долгая работа, в наших планах не останавливаться на достигнутом и идти дальше", - заявила она.

Также она отметила важность улучшения инфраструктуры, включая строительство санно-бобслейных трасс, для развития санного спорта в регионах.

В минувшем сезоне россияне победили в общекомандном зачете чемпионата мира в Сочи, завоевав восемь медалей: пять золотых, две серебряные и одну бронзовую. По итогам Кубка мира Роман Репилов во второй раз в карьере выиграл Большой хрустальный глобус и стал лучшим в спринтерском зачете, а в зачете эстафет сборная России поделила первое место с командой Италии. В женском турнире в тройку лучших вошли саночницы Татьяна Иванова и Виктория Демченко, ставшие в общем зачете второй и третьей соответственно.

Чемпионат Европы по натурбану прошел в Москве 21-22 февраля при участии более 70 спортсменов из 14 стран. Россияне завоевали три серебряные и одну бронзовую награды и стали третьими в медальном зачете.

Теги
Зимние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
Реклама на ТАСС
КХЛ
ФХР полагает, что потолок зарплат в 1,3 млрд рублей является целесообразным для КХЛ
В понедельник совет директоров лиги утвердил изменения в регламенте по потолку и полу зарплат с сезона-2020/21, их размеры составят 900 и 270 млн рублей соответственно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС