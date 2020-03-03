Матыцин поздравил главу Федерации санного спорта России с успешным завершением сезона

ТАСС, 3 марта. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с президентом Федерации санного спорта России (ФССР) Наталией Гарт, в ходе которой подвел итоги прошедшего сезона. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Поздравляю вас с успешным завершением сезона. Ваши спортсмены выше всяких похвал выступили на домашнем чемпионате мира в Сочи, хорошо выступили на домашнем чемпионате Европы по натурбану и прекрасно проявили себя на этапах Кубка мира", - сказал Матыцин.

Гарт отметила помощь Минспорта в проведении в этом сезоне международных турниров на территории России. "Мы обсудили итоги успешного дня нас сезона. Мы провели два важных соревнования для нашей страны - чемпионат мира по санному спорту в Сочи и чемпионат Европы по натурбану в Москве: организация всем очень понравилась, за что спасибо Министерству спорта Российской Федерации и Олимпийскому комитету России. Результаты приходят не сразу, это планомерная и долгая работа, в наших планах не останавливаться на достигнутом и идти дальше", - заявила она.

Также она отметила важность улучшения инфраструктуры, включая строительство санно-бобслейных трасс, для развития санного спорта в регионах.

В минувшем сезоне россияне победили в общекомандном зачете чемпионата мира в Сочи, завоевав восемь медалей: пять золотых, две серебряные и одну бронзовую. По итогам Кубка мира Роман Репилов во второй раз в карьере выиграл Большой хрустальный глобус и стал лучшим в спринтерском зачете, а в зачете эстафет сборная России поделила первое место с командой Италии. В женском турнире в тройку лучших вошли саночницы Татьяна Иванова и Виктория Демченко, ставшие в общем зачете второй и третьей соответственно.

Чемпионат Европы по натурбану прошел в Москве 21-22 февраля при участии более 70 спортсменов из 14 стран. Россияне завоевали три серебряные и одну бронзовую награды и стали третьими в медальном зачете.