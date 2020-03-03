Фигуристки Валиева, Усачева и Хромых прилетят в Таллин для участия в юниорском ЧМ в среду

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские фигуристки Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых прибудут в Таллин для участия в юниорском чемпионате мира в среду. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Горшков.

"Девушки прилетят завтра, так как у них соревнования начинаются попозже", - сказал собеседник агентства.

Нынешний сезон стал первым для 13-летних фигуристок на международном юниорском уровне. Валиева - двукратный победитель этапов юниорского Гран-при, на ее счету также золото финала серии в Турине. Усачева - двукратный серебряный призер этапов и бронзовый - финала Гран-при. На счету Хромых одна бронзовая медаль этапов серии.

Девушки покажут короткие программы на юниорском чемпионате мира в пятницу. Турнир завершится 8 марта.