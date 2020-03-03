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Допинг в спорте

WADA получило более 700 сообщений после создания программы информаторов

Программа "Speak Up!" была запущена в марте 2017 года

ТАСС, 3 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с момента создания программы информаторов "Speak Up!" получило более 700 сообщений об антидопинговых нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

"С 2017 года WADA получило более 700 сообщений от информаторов", - говорится в сообщении.

Программа информаторов "Speak Up!" была запущена WADA в марте 2017 года, в соответствии с ней любой может анонимно сообщить о нарушениях Всемирного антидопингового кодекса. В октябре 2018 года глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер заявил журналистам, что агентство располагает сетью информаторов, проживающих на территории России.

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Допинг
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