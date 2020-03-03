ФХР полагает, что потолок зарплат в 1,3 млрд рублей является целесообразным для КХЛ

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) считает, что потолок зарплат в 1,3 млрд рублей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) является целесообразным и обоснованным на сегодняшний день. Об этом ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

В понедельник совет директоров КХЛ утвердил изменения в регламенте по потолку и полу зарплат с сезона-2020/21, размеры которых согласно решению от 4 июля 2018 года составят 900 и 270 млн рублей соответственно.

"Наша задача - сохранить костяк из ведущих игроков для участия на Олимпийских играх - 2022, чтобы они не уехали за океан, но если кто-то из сегодняшних лидеров не сможет продлить контракт с клубом КХЛ из-за того, что не впишется в потолок, он вынужден будет уехать, - сказал Третьяк. - Сумма в 900 миллионов рублей была предложена иностранными экспертами, и экономически она мало чем обоснована. Я против того, чтобы переплачивать игрокам, однако когда в лиге впервые заговорили о потолке и его сумме в 1,1 миллиард, шел 2013 год, с тех пор уровень инфляции составил 46%. Считаю, что нам необходимо учитывать реальные рыночные условия и инфляцию, поэтому мы считаем, что размер потолка в 1,3 миллиарда рублей является целесообразным и обоснованным на сегодняшний день".