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КХЛ

Третьяк: между ФХР и КХЛ нет конфликта из-за потолка зарплат

По словам президента Федерации хоккея России, организация должна бороться с оттоком игроков в Национальную хоккейную лигу
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) не имеет никакого конфликта с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ), несмотря на разногласия по размеру потолка зарплат. Такое мнение ТАСС высказал президент ФХР Владислав Третьяк.

В понедельник совет директоров КХЛ утвердил изменения в регламенте по потолку и полу зарплат с сезона-2020/21, размеры которых согласно решению от 4 июля 2018 года составят 900 и 270 млн рублей соответственно. По словам Третьяка, оптимальным потолком зарплат в КХЛ является 1,3 млрд рублей.

"Федерация хоккея России ознакомилась с решением совета директоров КХЛ о принятии суммы потолка зарплат. Подчеркну - у нас нет никакого конфликта с лигой, мы просто руководствуемся интересами сборной, - сказал Третьяк. - Повышение конкуренции в чемпионате КХЛ, безусловно, всегда помогает улучшению результатов национальной команды, но мы должны сохранить хотя бы часть ведущих игроков, что играют в России. Мы не можем рассчитывать исключительно на хоккеистов, выступающих в НХЛ, решения по участию игроков заокеанской лиги в Олимпиаде нет".

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"И даже если [решение] будет, мы все равно возьмем лучших - и внушительная часть состава все равно будет из КХЛ. Что касается чемпионатов мира, то, костяк сборной в ближайшие годы будут составлять игроки из КХЛ. Даже в прошлом году, когда к нам смогли присоединиться многие лидеры из НХЛ, в составе сборной было 10 человек из КХЛ. В последующих годах такого, скорее всего, не повторится из-за объективных причин: многие лидеры поздно завершают сезон, кто-то не сможет принять участия из-за травмы или будет измотан после длинного сезона", - добавил он.

ФХР должна бороться с оттоком игроков в Национальную хоккейную лигу, особенно среди молодежи, отметил Третьяк. "Мы очень много вкладываем в нашу молодежь, мы видели очень достойное выступление сборной на молодежном чемпионате мира, прекрасное выступление наших игроков на юношеских Олимпийских играх - правильная и системная работа дает свои плоды. У нас растет очень хорошее, сильное поколение хоккеистов. И мы должны сделать все, чтобы сохранить их здесь, чтобы дети могли вживую видеть игру звезд, болеть за них и сами начинали заниматься хоккеем", - подчеркнул он.

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