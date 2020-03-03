Третьяк: между ФХР и КХЛ нет конфликта из-за потолка зарплат

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) не имеет никакого конфликта с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ), несмотря на разногласия по размеру потолка зарплат. Такое мнение ТАСС высказал президент ФХР Владислав Третьяк.

В понедельник совет директоров КХЛ утвердил изменения в регламенте по потолку и полу зарплат с сезона-2020/21, размеры которых согласно решению от 4 июля 2018 года составят 900 и 270 млн рублей соответственно. По словам Третьяка, оптимальным потолком зарплат в КХЛ является 1,3 млрд рублей.

"Федерация хоккея России ознакомилась с решением совета директоров КХЛ о принятии суммы потолка зарплат. Подчеркну - у нас нет никакого конфликта с лигой, мы просто руководствуемся интересами сборной, - сказал Третьяк. - Повышение конкуренции в чемпионате КХЛ, безусловно, всегда помогает улучшению результатов национальной команды, но мы должны сохранить хотя бы часть ведущих игроков, что играют в России. Мы не можем рассчитывать исключительно на хоккеистов, выступающих в НХЛ, решения по участию игроков заокеанской лиги в Олимпиаде нет".