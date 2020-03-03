"Записки сумасшедшего". Показания Родченкова могут быть признаны недостоверными

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 марта. /ТАСС/. Рассмотрение апелляций бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне может создать прецедент, который станет основанием для оправдательных вердиктов в отношении других российских спортсменов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил на основании показаний бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова.

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В понедельник, в первый день слушаний, адвокаты Зайцевой, Вилухиной и Романовой заявили, что под ключевыми показаниями (аффидевитами) Родченкова по их делам стоят подписи вовсе не бывшего директора московской лаборатории, который после увольнений бежал в США и стал там главным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле о допинге в российском спорте. На двух документах стояли копии его подписи, еще в семи случаях российские и международные эксперты установили, что подписи были сделаны другим лицом. Поскольку именно на аффидевитах Родченкова строилось обвинение Международного олимпийского комитета (МОК), арбитражный суд попросил организацию предоставить ответ на эти экспертные заключения. Не подписи Родченкова Во вторник МОК прислал ответ. "В качестве ответа был предоставлен некий новый документ за подписью Родченкова, - пояснил адвокат спортсменок Алексей Панич. - Нам предоставили только часть этого документа, что нас не очень устраивает, но такова процедура в Спортивном арбитражном суде".

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В документе Родченков признает, что он действительно не ставил подписей под документами, однако в нем также говорится, что он давал согласие на использование их электронных копий. Вот только его электронные подписи стоят на двух документах из девяти, оставшиеся семь, если верить экспертам, подписаны другим лицом. Если это подтвердится, показания Родченкова, скорее всего, будут изъяты из дела. "Мы надеемся на это, потому что с нашей точки зрения противоречия, которые есть, не могут быть устранены предоставлением нового документа, - сказал Панич. - Со своей стороны могу указать на то, что в новом документе точно так же содержится подпись. Я не эксперт, но визуально я вижу, что она отличается от подписей на других документах. Эту подпись мы также будем проверять".

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Если показания Родченкова действительно не будут учитываться судом, апелляции Зайцевой, Вилухиной и Романовой с большой долей вероятности будут удовлетворены. "Я первый раз была в такой ситуации, - сказала Зайцева. - Когда говорил обвинитель, было очень жестко, у меня лились слезы. Наружу выходили эмоции, которые копились на протяжении двух лет, хотя я их опять сдержала. На протяжении этих двух лет я не могла ничего сказать, поскольку не было никакой конкретики. Люди спрашивали, а я не знала, что ответить, и находились люди, которые думали, что молчание - признак того, что я действительно употребляла допинг и что-то скрывала". "Но это не так, просто сложно было говорить, когда слышала голословные обвинения, читала записки сумасшедшего. Было сложно оправдываться", - добавила она. Прецедент Решение по делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной CAS может вынести в течение трех недель. Его будут ждать не только бывшие биатлонистки, но и десятки других российских спортсменов, которые попали под подозрение на основании показаний Родченкова. На публике он не появлялся уже более двух лет, так что для подтверждения подлинности показаний, которые ему приписывают, ему вновь необходимо будет появиться в суде.

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В противном случае все его свидетельства обесценятся. И это может стать весомым аргументом в делах других российских спортсменов. "Дело в том, что часть тех документов, которые есть в нашем деле, подавались и в других делах. Как в тех, которые уже были рассмотрены, так и в тех, которые рассматриваются или будут рассматриваться в ближайшее время. Так что если вывод о том, что подписи подделаны, правильный, мы считаем, что это может оказать влияние и на другие дела", - заявил Панич. Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх в конце 2017 года, их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы. Российские биатлонистки на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.