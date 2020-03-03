СМИ: матч "Валенсия" - "Аталанта" пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса

ТАСС, 3 марта. Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между испанской "Валенсией" и итальянской "Аталантой" в связи с мерами предосторожности на фоне распространения коронавируса пройдет без зрителей. Об этом сообщает радиостанция COPE.

Первый матч завершился победой итальянского клуба на своем поле со счетом 4:1. Ответная встреча пройдет в Валенсии 10 марта.

Также без зрителей состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы между испанским "Хетафе" и итальянским "Интером" (Хетафе, 19 марта).

Ранее власти Испании рекомендовали провести без зрителей те спортивные мероприятия, на которых ожидается большое число болельщиков из регионов, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Министр здравоохранения пиренейского королевства Сальвадор Ильа уточнил, что речь идет о футбольных матчах "Валенсия" - "Аталанта" и "Хетафе" - "Интер" и еще двух спортивных поединках. По словам Ильа, в Испании выявлен 151 случай заражения коронавирусом

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.