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Летние олимпийские виды спорта

Волейболистки "Динамо" проиграли турецкому "Вакыфбанку" в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу команды из Турции

ТАСС, 3 марта. Российский волейбольный клуб "Динамо" (Москва) уступил турецкой команде "Вакыфбанк" в первом матче четвертьфинала женской Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:13, 25:17, 25:17) в пользу команды из Турции.

На групповом этапе 20 команд были разделены на пять групп. Победители групп и три сильнейших клуба из числа занявших вторую строчку в своих группах вышли в плей-офф. "Динамо" дважды выходило в финал Лиги чемпионов и три раза - в финал Кубка чемпионов (турнир-предшественник Лиги чемпионов).

Ответная встреча пройдет в Турции 12 марта.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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