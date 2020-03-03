Волейболистки "Динамо" проиграли турецкому "Вакыфбанку" в первом матче четвертьфинала ЛЧ

ТАСС, 3 марта. Российский волейбольный клуб "Динамо" (Москва) уступил турецкой команде "Вакыфбанк" в первом матче четвертьфинала женской Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:13, 25:17, 25:17) в пользу команды из Турции.

На групповом этапе 20 команд были разделены на пять групп. Победители групп и три сильнейших клуба из числа занявших вторую строчку в своих группах вышли в плей-офф. "Динамо" дважды выходило в финал Лиги чемпионов и три раза - в финал Кубка чемпионов (турнир-предшественник Лиги чемпионов).

Ответная встреча пройдет в Турции 12 марта.