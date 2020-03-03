Черчесов: группа Лиги наций со сборной России выглядит самой сложной в дивизионе В

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Группа 3 на бумаге выглядит самой сложной из остальных в дивизионе В Лиги наций по футболу. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Согласен, что на бумаге у нас самая сложная группа. Турки нам опять попались, они и в прошлой Лиге наций с нами были. Сербы традиционно сильная команда, с которой мы играем перед чемпионатом Европы. Венгры в последнее время тоже прибавляют, поэтому нам предстоят интересные матчи", - сказал Черчесов.

По мнению Черчесова, самым сложным соперником из всех является сборная Турции. "Только что говорил с их тренером [Шенолом] Гюнешем, они всегда с ним сильно играли. Я видел также, как сербы играли со сборной Украиной в отборочном цикле, были моменты, в которых украинцы были сильнее. С кем легче начинать, не знаю, дождемся календаря", - отметил он.