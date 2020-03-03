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Летние олимпийские виды спорта

МОК одобрил переход призера ОИ по велогонкам на шоссе Забелинской в сборную Узбекистана

Также одобрен переход в сборную Узбекистана борца Ильяза Бегбулатова
Ольга Забелинская AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Ольга Забелинская
© AP Photo/Patrick Semansky

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил трехкратному призеру Олимпийских игр в велогонках на шоссе Ольге Забелинской, сменившей летом 2018 года российское гражданство на узбекистанское, выступать за сборную Узбекистана. Об этом на пресс-конференции заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

"МОК одобрил переход Забелинской в сборную Узбекистана", - сказал Адамс.

Также МОК одобрил переход в сборную Узбекистана борца Ильяза Бегбулатова и пятиборцев Алисэ Фахрутдиновой и Александра Савкина, ранее представлявших сборную России.

Забелинская в апреле на чемпионате Азии, проходившем в Ташкенте, выиграла две золотые медали, завоевав лицензию для выступления на Олимпиаде-2020.

Забелинской 39 лет, спортсменка выиграла бронзовые медали в групповой гонке и гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Четыре года спустя на Играх в Бразилии она стала второй в гонке с раздельным стартом. Забелинская является единственной представительницей России, которой удалось стать призером в шоссейных велогонках на последних двух Олимпийских играх.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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