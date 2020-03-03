{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига наций

Черчесов заявил, что сборная России знакома со всеми соперниками по группе Лиги наций

Россияне сыграют в одной группе с командами Сербии, Венгрии и Турции

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу знакома со всеми оппонентами по группе 2 дивизиона B Лиги наций сезона-2020/21. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

Жеребьевка групп Лиги наций прошла во вторник в Амстердаме. Россияне сыграют в одной группе с командами Сербии, Венгрии и Турции.

Лига наций

"С турками в последнее время часто играем, они нам попались и в прошлом розыгрыше Лиги наций. С венграми мы играли несколько лет назад перед Кубком Конфедераций, они, кстати, по-другому стали играть. 6 июня мы будем играть [с сербами] в контрольном матче. Будем готовиться к чемпионату Европы и наметим планы к Лиге наций", - сказал Черчесов.

"Перед Лигой наций у нас большой турнир, поэтому пока не думается [о Лиге наций]. Жеребьевка прошла, знаем своих соперников. Чемпионат Европы закончится, и тогда будем концентрироваться на этом", - добавил главный тренер сборной России.

Матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Первый тур - 3-5 сентября, второй тур - 6-8 сентября, третий тур - 8-10 октября, четвертый тур - 11-13 октября, пятый тур - 12-14 ноября, шестой тур - 15-17 ноября.

В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в конце 2022 года. Право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство получат два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).

Теги
Лига наций
Реклама на ТАСС
Еврокубки
"Химки" проиграли "Жальгирису" и прервали серию из трех побед в баскетбольной Евролиге
Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Химок" Алексей Швед, набравший 24 очка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС