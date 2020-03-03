Черчесов заявил, что сборная России знакома со всеми соперниками по группе Лиги наций

Жеребьевка групп Лиги наций прошла во вторник в Амстердаме. Россияне сыграют в одной группе с командами Сербии, Венгрии и Турции.

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу знакома со всеми оппонентами по группе 2 дивизиона B Лиги наций сезона-2020/21. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

"С турками в последнее время часто играем, они нам попались и в прошлом розыгрыше Лиги наций. С венграми мы играли несколько лет назад перед Кубком Конфедераций, они, кстати, по-другому стали играть. 6 июня мы будем играть [с сербами] в контрольном матче. Будем готовиться к чемпионату Европы и наметим планы к Лиге наций", - сказал Черчесов.

"Перед Лигой наций у нас большой турнир, поэтому пока не думается [о Лиге наций]. Жеребьевка прошла, знаем своих соперников. Чемпионат Европы закончится, и тогда будем концентрироваться на этом", - добавил главный тренер сборной России.

Матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Первый тур - 3-5 сентября, второй тур - 6-8 сентября, третий тур - 8-10 октября, четвертый тур - 11-13 октября, пятый тур - 12-14 ноября, шестой тур - 15-17 ноября.

В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в конце 2022 года. Право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство получат два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).