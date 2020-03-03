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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка Чичерова стала второй на Кубке Москвы по прыжкам в высоту

Победу на турнире одержала Кристина Королева, третье место у Аделины Халиковой

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Анна Чичерова заняла второе место на Кубке Москвы по прыжкам в высоту. Соревнования прошли в манеже им. братьев Знаменских.

Чичерова показала результат 1,88 метра. Победу на турнире одержала Кристина Королева с результатом 1,91 м, третье место у Аделины Халиковой (1,85 м).

Чичеровой 37 лет, она является олимпийской чемпионкой 2012 года, чемпионкой мира - 2011 и чемпионкой Европы в помещении - 2005.

У мужчин лучшим стал серебряный призер прошедшего чемпионата мира в Дохе Михаил Акименко (2,31 м), второе место занял лидер мирового сезона (2,33 м) Илья Иванюк, который взял высоту 2,28 м, третьим стал Никита Курбанов (2,15 м).

Соревнования стали самыми массовыми в мире по прыжкам в высоту, собрав более 250 участников.

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Летние олимпийские виды спорта
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