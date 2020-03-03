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Лига наций

Тренер сборной Турции считает команду России сильнейшей среди соперников в Лиге наций

Сборная России в группе 3 дивизиона B сыграет с командами Турции, Венгрии и Сербии
Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш AP Photo
Описание
Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш
© AP Photo

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш считает команду России самым сильным соперником по группе в Лиге наций. Об этом он сказал ТАСС.

Сборная России в группе 3 дивизиона B сыграет с командами Турции, Венгрии и Сербии. Чтобы выйти в дивизион А, нужно стать победителем группы.

Лига наций

"Мы уважаем команды Венгрии и Сербии, но сборная Россия сильнее их, однако мы должны ее пройти, чтобы выйти в дивизион А. С россиянами мы играли в 2018 году, у них хорошая команда, которая здорово играла на чемпионате мира. Думаю, что нам предстоит отличный поединок", - сказал Гюнеш.

"Команды Венгрии и Сербии тоже показывают хороший футбол, и я отмечу, что нас сильнейшая группа в дивизионе В", - добавил он.

Матчи группового этапа Лиги наций пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Первый тур - 3-5 сентября, второй тур - 6-8 сентября, третий тур - 8-10 октября, четвертый тур - 11-13 октября, пятый тур - 12-14 ноября, шестой тур - 15-17 ноября.

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