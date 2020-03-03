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Еврокубки

ЦСКА дома обыграл "Зенит" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 86:76
Игроки ЦСКА Майк Джеймс и "Зенита" Дмитрий Хвостов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА Майк Джеймс и "Зенита" Дмитрий Хвостов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА победил на своей площадке со счетом 86:76 петербургский "Зенит" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Москве на арене "Мегаспорт".

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Зенита" Остин Холлинс, в активе которого 28 набранных очков. В составе ЦСКА лучшим по результативности стал защитник Майк Джеймс (27).

В первой очной встрече чемпионата ЦСКА победил на выезде "Зенит" со счетом 87:70.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав в 27 матчах 18 побед. "Зенит" с 20 поражениями идет на последнем, 18-м месте.

В следующем матче ЦСКА 5 марта сыграет в гостях с греческим "Панатинаикосом", "Зенит" в тот же день примет литовский "Жальгирис".

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