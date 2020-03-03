Тренер Росси: сборная Венгрии считает себя слабейшей в группе Лиги наций с россиянами

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная Венгрии считает себя самой слабой в группе 3 дивизиона В Лиги наций. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Марко Росси.
Сборная Венгрии в группе 3 дивизиона B сыграет с командами России, Турции и Сербии. Чтобы выйти в дивизион А, нужно стать победителем группы.
"Нам предстоят сложные матчи со всеми командами, фаворитами являются команды России и Турции, но сербы находятся на том же уровне. В этой группе мы, несомненно, являемся слабейшими, но для нас это отличная возможность для роста. У нас есть выбор в плане игры против великолепных команд, топ-игроков", - сказал Росси.
Венгры 26 марта в полуфинале плей-офф за право выступить на чемпионате Европы сыграют в Софии с командой Болгарии, а в случае успеха в финале встретятся с победителем в противостоянии команд Исландии и Румынии.
"Мы не изучали российских игроков, так как сейчас мы думаем об игре с болгарами. Абсолютно согласен с тем, что это самая сложная группа в дивизионе В. На бумаге у нас не так много шансов на то, чтобы выиграть группу, но в футболе может случиться всякое. Однако нам нужно быть реалистами - нам в этой группе будет тяжело".