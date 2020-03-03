Тренер Росси: сборная Венгрии считает себя слабейшей в группе Лиги наций с россиянами

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная Венгрии считает себя самой слабой в группе 3 дивизиона В Лиги наций. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Марко Росси.

Сборная Венгрии в группе 3 дивизиона B сыграет с командами России, Турции и Сербии. Чтобы выйти в дивизион А, нужно стать победителем группы.

"Нам предстоят сложные матчи со всеми командами, фаворитами являются команды России и Турции, но сербы находятся на том же уровне. В этой группе мы, несомненно, являемся слабейшими, но для нас это отличная возможность для роста. У нас есть выбор в плане игры против великолепных команд, топ-игроков", - сказал Росси.