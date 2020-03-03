Тамаш Аян отказался от статуса почетного члена МОК на фоне коррупционного скандала

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 марта. /ТАСС/. Отстраненный от должности президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаш Аян отказался от статуса почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне коррупционного скандала, фигурантом которого он является. Об этом на пресс-конференции заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Румынский чиновник оказался в центре расследования немецкого телеканала ARD, в котором утверждалось, что руководство IWF закрывало глаза на финансовые нарушения, коррупцию, манипуляции с допинг-пробами, использование спортсменами допинга и кумовство. На время разбирательства Аян передал свои полномочия президента IWF американке Урсуле Папандреа.

"Господин Аян сам принял решение покинуть эту должность, отвергнув самым решительным образом обвинения, недавно выдвинутые против него в телевизионной программе. Он продолжает настаивать на своей полной невиновности", - сказал Адамс.

"Свое решение господин Аян объяснил тем, что эти обвинения могут помешать подготовке олимпийских соревнований по его любимому виду спорта - тяжелой атлетике. На этот шаг он пошел, чтобы защитить репутацию своего вида спорта и олимпийского движения", - добавил он.

Аяну 81 год, IWF он возглавил в 2000 году.