"Салават Юлаев" победил "Авангард" и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ

В составе "Авангарда" шайбы забросили Семен Кошелев (32-я минута) и Павел Дедунов (52). В составе гостей отличились Григорий Панин (31), Сакари Маннинен (60), который за шесть секунд до конца основного времени перевел игру в овертайм, и Дмитрий Кугрышев (68). Эта встреча стала первой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, где команды не сумели выявить победителя в основное время. Нападающий уфимцев Вячеслав Солодухин провел 400-й матч в лиге.

ТАСС, 3 марта. Уфимский "Салават Юлаев" победил в овертайме со счетом 3:2 на выезде омский "Авангард" во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Домашние матчи "Авангарда" проходят на арене в подмосковной Балашихе.

Первый матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Авангарда".

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, четырежды выиграл "Авангард". Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил "Авангард" (3-1), также омский клуб прошел "Салават Юлаев" в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4-2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4-3), с таким же счетом "Салават Юлаев" взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.

"Авангард" только один раз не выступал в плей-офф - в сезоне-2013/14, дважды клуб выходил в финал Кубка Гагарина (2012, 2019), оба раза команда проиграла. "Салават Юлаев" во всех сезонах выходил в плей-офф, в сезоне-2010/11 клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале подмосковный "Атлант" (4-1).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч пройдет 5 марта в Уфе.