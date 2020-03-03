Призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту Акименко 10 марта начнет подготовку к летнему сезону

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко 10 марта начнет подготовку к летнему сезону, главным стартом которого являются Олимпийские игры в Токио. Об этом Акименко сообщил журналистам.

Кубок Москвы по прыжкам в высоту стал для Акименко последним стартом зимнего сезона. Спортсмен победил с результатом 2,31 метра, после чего трижды безуспешно пытался установить лучший результат сезона в мире (2,34).

"Сезон был для меня неоднозначным, и я очень рад его завершению. Был ли я близок к тому, чтобы завершить его лучшим результатом в мире? Мне кажется, в одной из попыток я был близок к этому, но мне не хватает моего тренера (отстраненного Евгения Загорулько - прим ТАСС), как я ранее говорил. Верните мне его, и появятся высокие прыжки", - сказал Акименко.

"10 марта я уже поеду на сбор в Португалию, где начну подготовку к лету. Очень надеюсь, что ситуация исправится, потому что очень хочется на Олимпиаде выступить. Вся зимняя подготовка тоже была направлена на то, чтобы успешно выступить летом", - подытожил серебряный призер чемпионата мира.

Акименко из-за отсутствия нейтрального статуса не имел возможности в зимнем сезоне выступать на международных стартах.