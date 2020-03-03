Представление команды Турции - соперника сборной России по футболу по группе Лиги наций

Жеребьевка турнира состоялась во вторник в Амстердаме. Также в группе 3 сыграют сборные Сербии и Венгрии. Эти сборные на троих не одержали ни одной победы над российской командой в современной истории. Российские футболисты встречались с турками шесть раз (4 победы сборной России, 2 ничьи), с сербами - четыре раза (2 победы, 2 ничьи), с венграми - пять раз (4 победы, 1 ничья).

Россияне попали в первую корзину группы В Лиги наций. В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) команда Станислава Черчесова занимает 38-е место. Сборные Сербии и Турции делят 29-ю строчку рейтинга, а венгры располагаются на 52-й позиции.

Старые знакомые

Сборные России и Турции выступали в одной группе в прошлом розыгрыше Лиги наций. Тогда россияне одержали две победы - 2:1 на выезде и 2:0 дома. Турецкая команда под руководством бывшего главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу заняла последнее место в группе, после чего румынский специалист был уволен со своего поста. Его место занял Шенол Гюнеш, который привел сборную Турции к третьему месту на чемпионате мира 2002 года.

Один участник того мирового первенства - Эмре Белезоглу до сих пор привлекается в национальную команду, он находится в хороших отношениях с Гюнешем, который использует его в качестве дядьки-наставника и лидера раздевалки. Однако существует высокая вероятность, что после чемпионата Европы 2020 года 39-летний полузащитник завершит карьеру. Турецкая сборная под руководством опытного и авторитетного местного тренера существенно преобразилась, в 10 матчах отборочного турнира на чемпионат Европы турки потерпели только одно поражение и отобрались на континентальное первенство со второго места в группе. По ходу турнира команда Гюнеша на своем поле обыграла действующих чемпионов мира французов со счетом 2:0, а на выезде свела матч к ничьей (1:1).