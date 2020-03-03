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Лига наций

Представление команды Турции - соперника сборной России по футболу по группе Лиги наций

Команда завершила смену поколений и уладила конфликты внутри федерации, что позволяет тренерскому штабу рассчитывать на сильнейших игроков страны
Футболисты сборной Турции AP Photo
Описание
Футболисты сборной Турции
© AP Photo

ТАСС, 3 марта. Сборная России сыграет в группе 3 дивизиона B Лиги наций вместе с командой Турции. ТАСС представляет соперника российской национальной команды.

Жеребьевка турнира состоялась во вторник в Амстердаме. Также в группе 3 сыграют сборные Сербии и Венгрии. Эти сборные на троих не одержали ни одной победы над российской командой в современной истории. Российские футболисты встречались с турками шесть раз (4 победы сборной России, 2 ничьи), с сербами - четыре раза (2 победы, 2 ничьи), с венграми - пять раз (4 победы, 1 ничья).

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Россияне попали в первую корзину группы В Лиги наций. В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) команда Станислава Черчесова занимает 38-е место. Сборные Сербии и Турции делят 29-ю строчку рейтинга, а венгры располагаются на 52-й позиции.

Старые знакомые

Сборные России и Турции выступали в одной группе в прошлом розыгрыше Лиги наций. Тогда россияне одержали две победы - 2:1 на выезде и 2:0 дома. Турецкая команда под руководством бывшего главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу заняла последнее место в группе, после чего румынский специалист был уволен со своего поста. Его место занял Шенол Гюнеш, который привел сборную Турции к третьему месту на чемпионате мира 2002 года.

Один участник того мирового первенства - Эмре Белезоглу до сих пор привлекается в национальную команду, он находится в хороших отношениях с Гюнешем, который использует его в качестве дядьки-наставника и лидера раздевалки. Однако существует высокая вероятность, что после чемпионата Европы 2020 года 39-летний полузащитник завершит карьеру. Турецкая сборная под руководством опытного и авторитетного местного тренера существенно преобразилась, в 10 матчах отборочного турнира на чемпионат Европы турки потерпели только одно поражение и отобрались на континентальное первенство со второго места в группе. По ходу турнира команда Гюнеша на своем поле обыграла действующих чемпионов мира французов со счетом 2:0, а на выезде свела матч к ничьей (1:1).

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Сборная Турции завершила смену поколений и уладила конфликты внутри федерации, что позволяет тренерскому штабу рассчитывать на сильнейших игроков страны. Нынешнюю команду нельзя сравнивать с той, которая была дважды обыграна в прошлом розыгрыше Лиги наций. Турки традиционно сильны на своем поле, где на кураже и эмоциях могут обыграть любую сборную. Помимо этого, Гюнеш привнес в команду прагматизм и дисциплину.

Костяк нынешней сборной Турции составляют игроки, выступающие в сильнейших европейских чемпионатах. Лидером оборонительной линии является защитник английского "Лестера" Чаглар Сёюнджю. 23-летний футболист провел 27 из 28 матчей нынешнего сезона премьер-лиги, а "Лестер" занимает третье место в турнирной таблице. В средней линии выделяются быстрый и мобильный полузащитник итальянской "Ромы" Дженгиз Ундер, а также футболист Милана Хакан Чалханоглу. Оба игрока являются одними из лидеров своих команд и отличаются неплохим дриблингом, ударом и исполнением стандартных положений.

Лига наций

В атакующей линии Гюнешу предстоит непростой выбор между игроком "Бешикташа" Бураком Йылмазом, который два раза становился лучшим бомбардиром чемпионата Турции, и Дженком Тосуном из английского "Кристал Пэлас". Йылмаз хорошо ведет силовую борьбу и имеет голевое чутье, по стилю игры он похож на капитана сборной России Артема Дзюбу. Тосун является более разносторонним футболистом, но не имеет постоянной игровой практики в чемпионате Англии и в этом сезоне провел только 10 матчей. Конкуренцию этим двум форвардам может составить 22-летний Энес Унал из испанского "Вальядолида".

Сборная Турции после успеха на чемпионате мира 2002 года в финальную часть мировых первенств не пробивалась. На чемпионате Европы 2008 года турецкие футболисты победили в четвертьфинале турнира хорватов в серии пенальти, а в полуфинале уступили немцам (2:3) и разделили с россиянами третье место. С тех пор турки не добивались больших успехов и только в 2016-м году квалифицировались на континентальное первенство, где не смогли выйти в плей-офф. Нынешнее поколение сборной Турции выглядит самым перспективным за последнее десятилетие и способно преподнести сюрпризы.

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