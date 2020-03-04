Новые надежды. Чего ждать от чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров

ТАСС, 4 марта. Соревновательная часть чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию стартует 4 марта в Таллине. В последние годы юниорские турниры проходят под полным контролем российских фигуристов, и в столице Эстонии национальная команда должна еще раз подтвердить свой высокий уровень.

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Обычно соревнования для спортсменов, тренеров и журналистов начинаются еще до того, как они получат возможность увидеть лед. Сперва необходимо получить аккредитацию. В сущности, обычная формальность, занимающая не так уж много времени. Но вспышка коронавируса привнесла в эту незамысловатую процедуру усложняющий фактор - медосмотр. Всех участников турнира в Таллине, будь то пресса, фигуристы или официальные лица, перед получением аккредитации заставляют пройти специальный опрос на предмет посещения так называемой зоны с повышенным риском заражения. Затем медработники при помощи электронного градусника замеряют температуру. Верхний порог составляет 37,4 градуса. Фигуристы пока проходят обследования без проблем. По данным ТАСС, сборная России не столкнулась с затруднениями при получении аккредитаций, в команде все здоровы. Единственные члены сборной, пока не проходившие осмотр, - одиночницы Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых. Они прибудут в Таллин позже остальных - в среду. Надежды на Валиеву Что же касается соревнований, то однозначно по ним можно сказать лишь две вещи. Первое - в каждой дисциплине точно будет новый чемпион, и не потому, что предыдущие в плохой форме. "Просто дети стали старше" - слова из песни одной популярной на стыке веков группы здесь подходят лучше всего. Все прошлогодние чемпионы мира среди юниоров - американец Томоки Хиватаси, россияне Александра Трусова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, канадцы Марджори Ладжои и Захари Ланья - с нынешнего сезона выступают на взрослом уровне.

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Примечательно, что из всех фигуристов, перешедших во взрослые, наибольших успехов добиваются именно россияне. Трио Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной (болельщики называют их ТЩК по первым буквам фамилий) терроризировало юниорский уровень, не отдавая золотые медали вообще никому. И на взрослом уровне ситуация не изменилась. Похожая история и у Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым, сходу вышедших в финал Гран-при и занявших там третье место в упорной борьбе. Меж тем в юниорской сборной России в женском одиночном катании появились новые герои. 13-летние Валиева, Усачева и Хромых (сокращенно - ВУХ), конечно, не нагоняют такого страха на соперниц, как ТЩК. Разве что Валиева. У нее в арсенале есть четверной тулуп, а ее скольжение, артистический талант и вращения приближаются к эталонным. Усачева и Хромых тоже славятся выдержанностью позиций, мягкими руками и красивым, академичным катанием, однако их технические способности намного скромнее. Впрочем, Хромых по силам немного сократить отставание от Валиевой благодаря четверному сальхову, который она недавно разучила. Чистых попыток его исполнения на соревнованиях пока не было, так что публика в Таллине может увидеть премьеру. В официальной технической заявке у Хромых этот прыжок по какой-то причине не указан, однако нет никаких сомнений, что фигуристка попробует выполнить его. Как и Валиева свои два четверных тулупа, коих тоже почему-то нет в запланированном контенте.

Конкуренцию россиянкам постарается составить 14-летняя американка Алиса Лью. Она владеет тройным акселем и четверным лутцем, благодаря этим прыжкам она способна набирать очень высокие баллы, тягаться с которыми среди юниоров по силам лишь Валиевой. Американка пока что слаба во всем, что касается оценок за компоненты, а технические элементы часто исполняет с помарками, так что велика вероятность того, что триумфатором турнира в Таллине станет именно Валиева. Лью же, скорее всего, будет на пьедестале - у Хромых и Усачевой пока просто нет ресурсов, чтобы ее подвинуть. Непобедимые пары и сомнения у мужчин Вторая очевидная вещь про турнир в Таллине - его точно выиграет российская пара. На юниорском чемпионате мира российские парники в последний раз проигрывали в 2017 году. С тех пор - абсолютное доминирование и ни одной отданной соперникам медали. И в этот раз тенденция должна сохраниться, в мире на текущий момент попросту нет никого сильнее Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова, Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева, Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова. Что же до мужского одиночного катания, то здесь все не так однозначно. Буквально за несколько дней до отправления в Эстонию от участия в турнире из-за проблем со здоровьем отказался Даниил Самсонов, еще один дебютант международного юниорского уровня. Сильный технически и артистически, он точно мог бы рассчитывать в Таллине хотя бы на попадание в призы, а при определенных обстоятельствах и на победу. Его в заявке заменил Илья Яблоков - сильный спортсмен, но все же немного уступающий Самсонову.

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