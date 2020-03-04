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НБА

Личный рекорд результативности Леверта помог "Бруклину" обыграть "Бостон" в матче НБА

Защитник набрал в матче 51 очко

ТАСС, 4 марта. "Бруклин" в овертайме обыграл "Бостон" со счетом 129:120 в гостевом матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Бруклина" Карис Леверт, который набрал 51 очко и установил личный рекорд результативности. Заключительная четверть матча стала самой результативной в истории для игроков "Бруклина" - 51 очко. Впервые с 1967 года команда во встрече НБА набрала более 50 очков в последней четверти и один из игроков покорил этот же рубеж в матче. 20 декабря 1967 года это удалось "Филадельфии", которая обыграла "Сиэтл" со счетом 160:122, набрав 53 очка в заключительной четверти, а центровой Уилт Чемберлен набрал 53 очка.

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"Бруклин" занимает седьмое место в Восточной конференции НБА, победив в 27 матчах из 60. "Бостон" располагается на третьей позиции в этой же конференции, одержав 41 победу в 60 играх.

"Сан-Антонио" в гостях обыграл "Шарлотт" - 104:103. Главный тренер "Сан-Антонио" Грег Попович пропускал игру по семейным обстоятельствам, поэтому командой руководил его помощник, пятикратный чемпион НБА в составе клуба Тим Данкан, который одержал первую победу в тренерской карьере.

Дабл-даблы Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса помогли "Лос-Анджелес Лейкерс" дома победить "Филадельфию" со счетом 120:107. Джеймс набрал 22 очка, отдал 14 результативных передач и сделал 7 подборов. На счету Дэвиса 37 очков и 13 подборов.

В других матчах "Миннесота" в гостях обыграла "Нью-Орлеан" (139:134), "Оклахома" дома уступила "Лос-Анджелес Клипперс" (94:109), "Голден Стейт" в гостях оказался сильнее "Денвера" (116:100), "Торонто" также в гостях выиграл у "Финикса" (123:114), "Сакраменто" дома победил "Вашингтон" (133:126).

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