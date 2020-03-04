Лаборатория в Париже занимается допинг-тестами боксеров Бутаева и Беспутина

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Антидопинговая лаборатория в Париже занимается обслуживанием допинг-тестов российских боксеров Раджаба Бутаева и Александра Беспутина. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Допинг-тест Беспутина после боя за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против Бутаева показал положительный результат. Поединок прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам.

"Допинг-тестами занимается антидопинговая лаборатория в Париже", - сказал собеседник агентства.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостанавливало действие аккредитации лаборатории в Париже с 2017 по 2019 год. Отстранение лаборатории было связано с аналитическими проблемами, выявленными WADA.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank ("Топ рэнк").