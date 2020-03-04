{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Лаборатория в Париже занимается допинг-тестами боксеров Бутаева и Беспутина

Всемирное антидопинговое агентство приостанавливало действие аккредитации лаборатории в Париже с 2017 по 2019 год

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Антидопинговая лаборатория в Париже занимается обслуживанием допинг-тестов российских боксеров Раджаба Бутаева и Александра Беспутина. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Допинг-тест Беспутина после боя за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против Бутаева показал положительный результат. Поединок прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам.

"Допинг-тестами занимается антидопинговая лаборатория в Париже", - сказал собеседник агентства.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостанавливало действие аккредитации лаборатории в Париже с 2017 по 2019 год. Отстранение лаборатории было связано с аналитическими проблемами, выявленными WADA.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank ("Топ рэнк").

Теги
Допинг
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Семин не будет назначать кого-то из помощников главным тренером на матч с "Ахматом"
Главный тренер "Локомотива" получил красную карточку в середине первого тайма игры с "Зенитом"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС