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Допинг в спорте

Допинг-проба "Б" боксера Беспутина будет вскрыта 17 марта в Париже

Допинг-тест россиянина после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат
Александр Беспутин Yong Teck Lim/Getty Images
Описание
Александр Беспутин
© Yong Teck Lim/Getty Images

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Допинг-проба "Б" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянина Александра Беспутина будет вскрыта 17 марта в Париже. Об этом ТАСС сообщили в WBA.

Допинг-тест Беспутина после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Поединок прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Ранее стало известно, что обработкой проб занимается антидопинговая лаборатория в Париже.

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"Допинг-пробу "Б" должны были вскрыть 3 марта, однако процедура была перенесена на 17 марта", - сказал собеседник агентства.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank ("Топ рэнк").

Теги
Допинг
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