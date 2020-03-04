Допинг-проба "Б" боксера Беспутина будет вскрыта 17 марта в Париже

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Допинг-проба "Б" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянина Александра Беспутина будет вскрыта 17 марта в Париже. Об этом ТАСС сообщили в WBA.
Допинг-тест Беспутина после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Поединок прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Ранее стало известно, что обработкой проб занимается антидопинговая лаборатория в Париже.
"Допинг-пробу "Б" должны были вскрыть 3 марта, однако процедура была перенесена на 17 марта", - сказал собеседник агентства.
На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank ("Топ рэнк").