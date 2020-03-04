Допинг-проба "Б" боксера Беспутина будет вскрыта 17 марта в Париже

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Допинг-проба "Б" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянина Александра Беспутина будет вскрыта 17 марта в Париже. Об этом ТАСС сообщили в WBA.

Допинг-тест Беспутина после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Поединок прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Ранее стало известно, что обработкой проб занимается антидопинговая лаборатория в Париже.