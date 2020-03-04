{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

СМИ: футболист "Барселоны" Ракитич летом может перейти в "Атлетико"

Действующий контракт хорватского полузащитника рассчитан до лета 2021 года

ТАСС, 4 марта. Испанский "Атлетико" из Мадрида намерен в ближайшее трансферное окно приобрести хорватского футболиста "Барселоны" Ивана Ракитича. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации издания, "Атлетико" уже начал переговоры с 31-летним полузащитником. Действующий контракт Ракитича рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей в составе "Барселоны" во всех турнирах, отдав четыре голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, стоимость хорватского футболиста составляет €25 млн.

В "Барселону" Ракитич перешел в июле 2014 года из "Севильи", ранее он также выступал за швейцарский "Базель" и "Шальке" из Германии. В составе "Барселоны" хорват выиграл Лигу чемпионов сезона-2014/15, по четыре раза стал победителем чемпионата и Кубка Испании, дважды выиграл Суперкубок Испании, по разу - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Выступая за "Севилью", Ракитич стал победителем Лиги Европы сезона-2013/14, в составе "Базеля" выиграл Кубок Швейцарии сезона-2006/07.

В составе сборной Хорватии Ракитич провел 106 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 16 голевых передач. Он стал вице-чемпионом мира 2018 года.

"Барселона" находится на втором месте в чемпионате Испании, набрав 55 очков после 26 туров. "Атлетико" располагается на пятой позиции в турнирной таблице, имея 44 очка после 26 матчей.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Семин не будет назначать кого-то из помощников главным тренером на матч с "Ахматом"
Главный тренер "Локомотива" получил красную карточку в середине первого тайма игры с "Зенитом"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС