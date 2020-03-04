СМИ: футболист "Барселоны" Ракитич летом может перейти в "Атлетико"

ТАСС, 4 марта. Испанский "Атлетико" из Мадрида намерен в ближайшее трансферное окно приобрести хорватского футболиста "Барселоны" Ивана Ракитича. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации издания, "Атлетико" уже начал переговоры с 31-летним полузащитником. Действующий контракт Ракитича рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей в составе "Барселоны" во всех турнирах, отдав четыре голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, стоимость хорватского футболиста составляет €25 млн.

В "Барселону" Ракитич перешел в июле 2014 года из "Севильи", ранее он также выступал за швейцарский "Базель" и "Шальке" из Германии. В составе "Барселоны" хорват выиграл Лигу чемпионов сезона-2014/15, по четыре раза стал победителем чемпионата и Кубка Испании, дважды выиграл Суперкубок Испании, по разу - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Выступая за "Севилью", Ракитич стал победителем Лиги Европы сезона-2013/14, в составе "Базеля" выиграл Кубок Швейцарии сезона-2006/07.

В составе сборной Хорватии Ракитич провел 106 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 16 голевых передач. Он стал вице-чемпионом мира 2018 года.

"Барселона" находится на втором месте в чемпионате Испании, набрав 55 очков после 26 туров. "Атлетико" располагается на пятой позиции в турнирной таблице, имея 44 очка после 26 матчей.