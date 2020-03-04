Семин не будет назначать кого-то из помощников главным тренером на матч с "Ахматом"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин, который получил красную карточку в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита", не будет назначать кого-то из помощников исполняющим обязанности главного тренера на игру 21-го тура с грозненским "Ахматом". Об этом Семин сообщил ТАСС.

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Семин получил красную карточку в середине первого тайма игры с "Зенитом" (0:0) за слишком активные разговоры с главным арбитром Евгением Турбиным. "Локомотив" примет "Ахмат" 8 марта.

"На матч команду выведет весь тренерский штаб. Мои помощники будут главным тренером, кого-то конкретного не будет", - сказал Семин.

Помощниками Семина по тренерскому штабу являются Олег Пашинин, Саркис Оганесян, Дмитрий Лоськов, Юрий Батуренко и Заур Хапов.

"Локомотив" после 20 матчей занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.