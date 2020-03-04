Российский боксер Ковалев планирует провести бой с Баррерой 25 апреля

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев планирует провести бой с кубинцем Салливаном Баррерой 25 апреля. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Планируется, что Сергей проведет бой с Баррерой 25 апреля. Бой, вероятно, пройдет в промежуточном весе", - сказал собеседник агентства.

По информации портала Boxingscene, Ковалев и Баррера проведут поединок в США.

36-летний Ковалев в ноябре прошлого года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В послужном списке россиянина 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.

В активе 38-летнего Барреры 22 победы (14 нокаутом) и три поражения.