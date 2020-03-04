{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Боксер Ковалев отказался от идеи смены весовой категории

Ранее сообщалось, что россиянин планирует перейти в первый тяжелый вес

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев передумал менять весовую категорию и переходить в первый тяжелый вес. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Ранее сообщалось, что Ковалев планирует перейти в первый тяжелый вес (до 90,7 кг), сейчас он выступает в полутяжелой категории (до 79,38 кг). Ближайший бой россиянин может провести против кубинца Салливана Барреры 25 апреля в США.

"Ближайшие два боя пройдут в прежнем весе. Сергей не будет менять весовую категорию", - сказал собеседник агентства.

В активе 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Россиянин в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Ковалев владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) с 2014 по 2016 год, по версии WBO - в 2013-2016, 2017-2018 и 2019 годах.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
КХЛ
Чернышенко поручил Минспорту разработать программу по сохранению молодых хоккеистов в РФ
Вице-премьер отметил, что у него нет опасения того, что из-за существующего потолка зарплат сильнейшие игроки из России могут уехать в Европу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС