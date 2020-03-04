Боксер Ковалев отказался от идеи смены весовой категории

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев передумал менять весовую категорию и переходить в первый тяжелый вес. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Ранее сообщалось, что Ковалев планирует перейти в первый тяжелый вес (до 90,7 кг), сейчас он выступает в полутяжелой категории (до 79,38 кг). Ближайший бой россиянин может провести против кубинца Салливана Барреры 25 апреля в США.

"Ближайшие два боя пройдут в прежнем весе. Сергей не будет менять весовую категорию", - сказал собеседник агентства.

В активе 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Россиянин в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Ковалев владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) с 2014 по 2016 год, по версии WBO - в 2013-2016, 2017-2018 и 2019 годах.