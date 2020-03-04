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Футбол в России

Лапочкин рассудит матч 21-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" - "Краснодар"

Встреча пройдет 9 марта в Москве в 16:30 мск

ТАСС, 4 марта. Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен главным арбитром матча 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Лапочкина будут Алексей Лунев (Новосибирск) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), резервным судьей назначен Игорь Панин (Дмитров). За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Николай Волошин (Смоленск) и Арам Петросян (Бронницы). Встреча пройдет 9 марта в Москве в 16:30 мск.

Главным судьей матча "Ростов" - ЦСКА (Москва) назначен Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), его ассистентами станут Валерий Данченко (Уфа) и Андрей Гурбанов (Краснодар). В бригаде VAR будут работать Станислав Васильев (Ижевск) и Игорь Демешко (Химки). Матч пройдет в Ростове 9 марта в 14:00 мск.

21-й тур начнется в субботу матчем между "Оренбургом" и "Арсеналом" (Тула), его рассудит Павел Кукуян (Сочи). Также 7 марта московское "Динамо" сыграет с "Тамбовом", на этот матч главным арбитром назначен Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

В воскресенье казанский "Рубин" примет самарские "Крылья Советов", рассудит эту встречу Владимир Москалев (Воронеж). Михаил Вилков будет главным арбитром матча "Сочи" - "Урал" (Екатеринбург). Николай Левников назначен главным судьей на игру между московским "Локомотивом" и грозненским "Ахматом". 21-й тур завершится в понедельник матчем "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Уфа", на котором главным арбитром будет работать Алексей Сухой (Люберцы).

С 20-го тура система VAR используется во всех матчах тура. После 20 туров лидером турнирной таблицы чемпионата России является "Зенит", который набрал 46 очков, и оторвался от ближайшего преследователя, "Краснодара", на восемь баллов.

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