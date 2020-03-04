Чернышенко поручил Минспорту разработать программу по сохранению молодых хоккеистов в РФ

Вице-премьер отметил, что у него нет опасения того, что из-за существующего потолка зарплат сильнейшие игроки из России могут уехать в Европу

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту вместе с Федерацией хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) разработать программу по сокращению количества игроков, уезжающих за океан, с помощью организационных и правовых методов. Об этом Чернышенко рассказал ТАСС. Потолок зарплат в клубе КХЛ составляет согласно решению совета директоров от 4 июля 2018 года 900 млн рублей, пол - согласно решению совета директоров от 27 февраля 2020 года - 270 млн рублей. Президент ФХР Владислав Третьяк сказал ТАСС, что целесообразным является установление потолка в 1,3 млрд рублей, по его мнению, это может помочь сохранить костяк ведущих игроков для удачного выступления на Олимпийских играх 2022 года.

На эту тему Третьяк: между ФХР и КХЛ нет конфликта из-за потолка зарплат

"Я поручил Минспорту РФ совместно с ФХР и КХЛ разработать программу - как сократить число молодых игроков, уезжающих за океан, с помощью организационных и правовых методов. Впоследствии программа может быть масштабирована на другие виды спорта, - сказал Чернышенко. - Нужно решать проблему глобально, а не в очередной раз подменять понятия и замещать одну проблему другой". "Хотелось бы напомнить, что "…клубы не должны превращаться в "ярмарку тщеславия" спонсоров" - это прямая цитата президента России Владимира Путина еще от 2016 года. Тогда же в 2016 году он поставил задачу снизить финансирование профессионального спорта из средств бюджета, госкорпораций и компаний с государственным участием и перераспределить эти средства на развитие массового спорта. КХЛ решает эту задачу повышением уровня конкуренции в лиге и развитием коммерческого потенциала лиги и клубов. Введение потолка зарплат напрямую способствует достижению единого уровня спортивного мастерства среди всех команд, ставит всех участников соревнований в равные условия", - отметил вице-премьер. По словам Чернышенко, анализ зарплатных ведомостей клубов КХЛ показал, что в некоторых клубах игроки третьих-четвертых звеньев получают больше, чем первые пятерки в других командах лиги. "Это говорит о том, что резерв для оптимизации распределения средств есть", - подчеркнул он. Нужно мотивировать хоккеистов спортивными достижениями Сильная сборная, составленная из игроков КХЛ, сможет получиться только при наличии серьезной конкуренции внутри самой лиги, подчеркнул Чернышенко. "А она возможна лишь при наличии одинаковых правил для всех участников. Потолок зарплат должен стать тем инструментом, который создаст равные условия для всех, высокую конкуренцию в лиге и в итоге позволит иметь достаточное количество игроков для формирования сборных команд. Концентрация же большого количества высококлассных игроков лишь в нескольких ведущих клубах не только не способствует росту мастерства хоккеистов, но и зачастую ведет к их стагнации и, как следствие, порождает желание перебраться за океан", - сказал вице-премьер.

На эту тему ФХР полагает, что потолок зарплат в 1,3 млрд рублей является целесообразным для КХЛ