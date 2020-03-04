Российский боксер Федор Чудинов проведет бой с Чилембой 21 марта во Владикавказе

ТАСС, 4 марта. Поединок между бывшим чемпионом мира по боксу россиянином Федором Чудиновым и Айзеком Чилембой из Малави пройдет 21 марта во Владикавказе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой пройдет во владикавказском дворце спорта "Манеж".

32-летний Чудинов владеет титулом золотого чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг и является претендентом на пояс чемпиона мира. В послужном списке россиянина 22 победы (15 нокаутом), два поражения. Прошлый бой Чудинов также провел во Владикавказе, победив в декабре 2019 года француза Хассана Н'Дам Н'Жикама решением судей. Россиянин владел титулом чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 76,2 кг в 2015-2016 годах, один раз его защитил.

31-летний Чилемба одержал 26 побед (10 нокаутом), потерпел семь поражений, также на его счету две ничьи. В последних семи боях он пять раза уступил соперникам, в том числе российским боксерам Сергею Ковалеву, Дмитрию Биволу и Максиму Власову. Чилемба дважды боксировал за титул чемпиона мира, оба раза проиграв - Ковалеву в 2016 году и Биволу в 2018-м. В последний раз малавиец выходил на ринг в декабре 2019 года, выиграв в Греции у россиянина Александра Кубича решением судей.

Также в рамках боксерского турнира 21 марта во Владикавказе бои проведут Алан Хугаев, Давид Дзукаев и Георгий Челохсаев.