Чешская хоккейная ассоциация не планирует отменять этап Евротура из-за коронавируса

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Чешская хоккейная ассоциация не собирается отменять последний этап Евротура, Чешские игры, которые пройдут в Брно, несмотря на распространение коронавируса. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Мартин Урбан.

Чешские игры пройдут с 30 апреля по 3 мая. После трех этапов сборная России замыкает общую таблицу Евротура, набрав восемь очков в девяти матчах.

"На данный момент все идет согласно ранее утвержденному плану", - сказал Урбан в ответ на вопрос о возможной отмене этапа из-за коронавируса.

2 марта министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место, запланированный на 5-8 марта, пройдет без зрителей. Также во вторник председатель Чешского союза гимнастики Бланка Млейнкова сообщила радиостанции Czech Radio, что российские гимнастки приняли решение пропустить этап Гран-при в Брно, который пройдет 7 и 8 марта, и отменили поездки за границу до середины апреля.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.