Президент ФК "Урал" считает, что поле стадиона в Ярославле находится в плохом состоянии

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что поле футбольного стадиона в Ярославле находится в плохом состоянии перед матчем 1/4 финала Олимп - Кубка России между командой из Екатеринбурга и местным "Шинником". Такое мнение Иванов высказал ТАСС.

"Не мы принимаем решение, можно ли на таком поле играть, его принимает делегат или инспектор. Поле в плохом состоянии, не знаю, почему так получилось. Сейчас уже все научились делать поля, даже у нас на Урале газон намного лучше. Не знаю, почему так, все знали, что игра должна состояться в это время", - отметил Иванов.

"Но что делать, будем играть. Условия одинаковые, что для нас, что для "Шинника". Конечно, хотелось бы, чтобы поле было в хорошем состоянии, но что делать. Мы приехали и готовы выходить играть, ничего сделать не можем", - добавил он.

В других четвертьфиналах Кубка России в среду "Спартак" сыграет с ЦСКА, встреча пройдет в Москве на "Открытие-Арене" и начнется в 19:30 мск, грозненский "Ахмат" примет петербургский "Зенит". В четверг состоится встреча между "Химками" и московским "Торпедо". Финал турнира пройдет 13 мая в Екатеринбурге.