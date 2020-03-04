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Евро-2020

Более 1000 болельщиков поддержат сборную Бельгии на матче ЧЕ-2020 против команды России

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с бельгийцами 13 июня в Санкт-Петербурге
Болельщики сборной Бельгии Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Болельщики сборной Бельгии
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Свыше 1000 болельщиков поддержат сборную Бельгии на матче группового этапа чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге против российских футболистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Бельгийской федерации футбола.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с бельгийцами 13 июня в Санкт-Петербурге в матче первого тура группового этапа на стадионе "Газпром-Арена", который во время турнира будет называться "Санкт-Петербург", его вместимость составляет 62 315 зрителей.

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"На трибуну для болельщиков сборной Бельгии выкуплено 1000 билетов. Здесь мы говорим про те билеты, которые были выкуплены через Бельгийскую федерацию футбола на трибуну для болельщиков гостей. Соответственно, болельщиков может быть больше, ведь есть возможность купить билеты онлайн", - сообщили в пресс-службе.

Также ТАСС сообщили, что проданы 500 билетов на трибуну для болельщиков команды гостей на матч с финнами. Сборная России сыграет против команды Финляндии 17 июня. С третьим соперником по группе В, сборной Дании, российская команда встретится в Копенгагене 22 июня.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
Евро-2020
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