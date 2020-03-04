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Распространение коронавируса нового типа

Минспорт контролирует ситуацию с заразившимися коронавирусом российскими велогонщиками

Во вторник стало известно, что двое россиян, которые находятся на территории Объединенных Арабских Эмиратов, заразились коронавирусом нового типа

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 марта. /ТАСС/. Ситуация с российскими велогонщиками, у которых диагностирован коронавирус, находится под контролем Минспорта. Об этом глава ведомства Олег Матыцин заявил журналистам во время встречи на базе учебно-тренировочного центра "Новогорск".

"Мои коллеги находятся на связи. Мы все живем в турбулентном мире, не защищены от возникающих ситуаций. Надеюсь, что в самое ближайшее время выход из этой ситуации будет найден", - сказал Матыцин.

Во вторник стало известно, что двое россиян из команды "Газпром-РусВело", которая принимала участие в многодневке "Тур ОАЭ", заразились коронавирусом нового типа. Позднее посольство РФ в ОАЭ сообщило, что российским спортсменам, у которых подозревается коронавирус, предстоит пройти повторный тест. Там также отметили, что у остальных членов российской команды велогонщиков тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.

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Распространение коронавируса нового типа
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