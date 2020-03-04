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Кризис в российской легкой атлетике

Легкоатлет Лысенко сменил российского адвоката на швейцарского в деле о допинге

Артем Пацев сообщил, что не считает прекращение работы с Лысенко большой потерей
Данил Лысенко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Данил Лысенко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский легкоатлет Данил Лысенко, подозреваемый в нарушении антидопинговых правил, в очередной раз сменил представителя и в настоящее время работает с адвокатами из швейцарской компании. Об этом сообщил ТАСС спортивный юрист Артем Пацев, ранее представлявший интересы Лысенко.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в ноябре 2019 года приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в связи с допинговым делом российского прыгуна в высоту Лысенко. Бывшее руководство национальной федерации было обвинено в попытке выгородить спортсмена с помощью поддельных медицинских справок. Лысенко был временно отстранен международной федерацией от участия в соревнованиях в августе 2018 года за неоднократные нарушения правил доступности для тестирования.

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"Ко мне обратились с просьбой представлять интересы Данила Лысенко лишь в феврале прошлого года, когда вся история с той самой пресловутой справкой уже не только состоялась, но и была фактически расследована независимым легкоатлетическим органом (AIU) и Данила стали вызывать туда на устные допросы, предлагая самому признать нарушение, - сказал Пацев. - В конце июля 2018 года, когда Данилу было предъявлено обвинение в нарушении правил предоставления информации о местонахождении (кстати, речь вовсе не идет и никогда не шла о "трех пропущенных тестах", как почему-то сообщили наши СМИ), его никто из профессиональных юристов не представлял, и, видимо, это тоже сыграло свою роль в том, сколько ошибочных решений было принято спортсменом и его окружением в то время. Через несколько дней, когда Лысенко временно отстранили от спорта, к его защите подключили известного американского юриста Пола Грина, о чем и сам Данил говорил неоднократно в своих интервью. В конце января прошлого года Пол отказался от дальнейшей работы по "делу Лысенко", и через непродолжительное время его заменил я".

"Мы с Данилом неоднократно в течение года выезжали на допросы в AIU. Раскрывать каких-то подробностей до окончания всего разбирательства, конечно, не имею права, но могу сказать только одно: к ноябрю прошлого года удалось убедить Данила в необходимости полного и безусловного сотрудничества с AIU, что дало мне возможность вступить c AIU в активные переговоры относительно снижения срока санкции. Однако с конца февраля этого года "делом Лысенко" занимаются, по моей информации, адвокаты из одной швейцарской компании", - продолжил собеседник ТАСС.

Пацев заметил, что в середине февраля у него истекла годичная доверенность на представление интересов Лысенко. "Я безуспешно пытался связаться с ним для обсуждения вопросов дальнейшего взаимодействия с AIU. В какой-то момент мне лишь пришло уведомление от швейцарских юристов о том, что их компания теперь занимается этим делом", - продолжил собеседник ТАСС.

Пацев сообщил, что не считает прекращение работы с Лысенко большой потерей, особенно учитывая неоднократную смену представителей спортсмена. "Это дело по большому счету, кроме головной боли, ничего особенно не принесло. Напротив, у многих сложилось неверное впечатление, что я работал с Лысенко с самого начала всей этой истории и чуть ли не был вовлечен в махинации со справками. Но это совершенно не так", - заключил собеседник ТАСС.

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Кризис в российской легкой атлетике
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