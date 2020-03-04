Адвокат: представленный МОК ответ Родченкова может объяснить только 2 из 9 его подписей

Во вторник после окончания рассмотрения апелляций спортсменок в Спортивном арбитражном суде (CAS) Панич сообщил, что МОК предоставил суду ответ Родченкова на обвинения в том, что его подписи под письменными показаниями были подделаны. Он заметил, что в ответе признается тот факт, что Родченков не подписывал ни одного из показаний (аффидевитов), однако он дал согласие на использование его электронных подписей. Вместе с тем его электронная подпись стоит только на двух из девяти документов, в семи остальных случаях, как установили эксперты-почерковеды, подписи были сделаны другим лицом.

ЛОЗАННА /Швейцария/, 4 марта. /ТАСС/. Представленный Международным олимпийским комитетом (МОК) ответ Григория Родченкова на обвинение в подделке его подписей в лучшем случае может объяснить только две из девяти его подписей под показаниями по делу бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Об этом ТАСС рассказал адвокат спортсменок Алексей Панич.

"К сожалению, я заметил, что некоторые СМИ опубликовали неверную информацию со ссылкой на мой комментарий относительно нового аффидевита Родченкова, предоставленного в ходе слушания 3 марта. В публикациях утверждается, что МОК признал подделку подписей Родченкова. Я хотел бы подчеркнуть, что никогда не делал такого заявления. Я просто сказал, что МОК предоставил новые показания Родченкова", - сказал Панич.

"В то же время в заявлении Родченкова говорится, что он самостоятельно не подписывал все те девять документов, которые были представлены. Он указал на то, что они были подписаны его электронной подписью с его согласия. Но это заявление не соответствует выводам экспертов, которые установили, что на семи документах из девяти подпись Родченкова пыталось копировать другое лицо, то есть там не использовалась электронная подпись. Более того, эксперты сомневаются в подлинности даже электронных подписей Родченкова", - пояснил адвокат.

Зайцева, Романова и Вилухина в CAS оспаривали решение дисциплинарной комиссии МОК отлучить их пожизненно от участия в Олимпиадах и аннулировать результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.