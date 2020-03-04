Устюгов: IBU использовал в моем деле документы с поддельными подписями Родченкова

34-летний Устюгов решением IBU от 13 февраля был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, на этот период приходится его победа на Олимпиаде в Сочи в составе российской эстафетной четверки. Ранее спортсмен сообщил, что обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией. Если CAS не примет сторону Устюгова, то он лишится золотой медали Олимпиады в Сочи вместе с партнерами по команде Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым, а сборная России потеряет победу в неофициальном командном зачете Игр.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) в его деле использовал документы с поддельными подписями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом он сообщил ТАСС.

"Я был шокирован, узнав о том, что подписи Родченкова на аффидевитах по нашим биатлонисткам являются поддельными, - сказал Устюгов. - Тут же переговорил со своими адвокатами, в деле IBU против меня использованы те же два аффидевита с поддельными подписями. Я так понял, что дела абсолютно всех российских биатлонистов основаны на одних и тех же фальшивках Родченкова. Не понимаю, как IBU может кого-то обвинять на основании подделок".

"При этом, когда IBU рассматривал мое дело, я требовал, чтобы Родченков лично дал свидетельские показания против меня, но получил отказ. На этой неделе я подаю жалобу в CAS на решение IBU о моей дисквалификации и буду в том числе ссылаться на использование IBU фальшивых доказательств", - отметил спортсмен.

В конце 2017 года российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Олимпийских играх по обвинениям в нарушении антидопинговых правил. Россиянки оспорили наказание в CAS, 2 и 3 марта 2020 года прошли слушания по их делам. Под ключевыми показаниями (аффидевитами) бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по их делам стоят не его подписи. Решение по делам биатлонисток CAS может вынести в течение трех недель, если показания Родченкова не будут учитываться судом, их апелляции с большой долей вероятности будут удовлетворены.

Устюгов является чемпионом Олимпийских игр 2010 года в масс-старте и бронзовым призером тех же Игр в эстафете, после окончания Олимпийских игр в Сочи 2014 года он объявил о завершении карьеры. Также спортсмен дважды становился серебряным призером чемпионата мира.