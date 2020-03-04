Юрченко: Коу доработает рекомендации по восстановлению ВФЛА, которые вынесут на совет

"Президент Коу выразил надежду, что те позитивные решения, которые ВФЛА приняла за последние дни, дадут старт новым отношениям и конструктивному и плодотворному диалогу между ВФЛА и World Athletics, - сказал Юрченко. - Господин Коу заверил нас в том, что он займется сейчас доработкой рекомендаций касательно судьбы ВФЛА, которые будут вынесены на ближайшее заседание совета World Athletics (11 -12 марта). Эти рекомендации будут касаться рассмотрения санкций за предыдущие нарушения антидопинговых правил, которые будут наложены на ВФЛА, начала процесса выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса для их выступления на международной арене, запуска процесса восстановления полноценного членства ВФЛА в World Athletics".

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу намерен доработать рекомендации по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международной организации, которые будут вынесены на совет World Athletics. Об этом журналистам рассказал глава ВФЛА Евгений Юрченко.

"В ближайшее время я планирую обратиться в национальные федерации - члены World Athletics с официальными письмами, где постараюсь донести позицию нового руководства ВФЛА по сложившейся ситуации в российской легкой атлетике с целью выстраивания доверительного и конструктивного диалога. На мой взгляд, такие шаги позволят нам вернуть доверие и улучшить имидж королевы спорта в мире", - добавил президент ВФЛА.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В 2017-2019 годах ряду российских легкоатлетов разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Организация потребовала от ВФЛА ответ на обвинения. Позднее в этом же месяце World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на участие в международных соревнованиях, а также пригрозила ВФЛА исключением из организации.