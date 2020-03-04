Президент ФК "Урал" назвал позором неготовность поля на стадионе в Ярославле

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов назвал позором ситуацию с неготовностью поля стадиона в Ярославле принять матч 1/4 финала Олимп - Кубка России. Об этом Иванов рассказал ТАСС.

Встреча между "Шинником" и "Уралом" была запланирована на среду и должна была состояться в Ярославле. Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе матча в связи с неудовлетворительным состоянием газона.

"Ситуацию надо было предвидеть хотя бы дней за десять. Перенесли бы игру тогда в другой город, мы готовы сыграть в любом месте, где можно играть, но на таком поле, как сейчас в Ярославле, играть нельзя, это дискриминация всего российского футбола. В ХХI веке уже все научились делать поля, есть фирмы, которые дают гарантии. Не подготовить газон - это позор, у меня нет слов, просто фантастика, такое только у нас может быть", - отметил Иванов.

"А нам как быть? У нас идет чемпионат, это просто ужас, у нас серьезная игра 8 марта, а мы вместо этого прилетели и не готовились. Ну если у вас не готово поле, то это не наши проблемы, снимайтесь тогда с Кубка России. Они вчера еще провели тренировку, это просто ужас, у меня не хватает зла, зачем там проводить тренировку, если поле в таком плохом состоянии", - добавил президент "Урала".

8 марта "Урал" в рамках чемпионата России на выезде сыграет с "Сочи".