{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Президент ФК "Урал" назвал позором неготовность поля на стадионе в Ярославле

По словам Григория Иванова, ситуацию надо было предвидеть хотя бы дней за десять

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов назвал позором ситуацию с неготовностью поля стадиона в Ярославле принять матч 1/4 финала Олимп - Кубка России. Об этом Иванов рассказал ТАСС.

Встреча между "Шинником" и "Уралом" была запланирована на среду и должна была состояться в Ярославле. Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе матча в связи с неудовлетворительным состоянием газона.

"Ситуацию надо было предвидеть хотя бы дней за десять. Перенесли бы игру тогда в другой город, мы готовы сыграть в любом месте, где можно играть, но на таком поле, как сейчас в Ярославле, играть нельзя, это дискриминация всего российского футбола. В ХХI веке уже все научились делать поля, есть фирмы, которые дают гарантии. Не подготовить газон - это позор, у меня нет слов, просто фантастика, такое только у нас может быть", - отметил Иванов.

"А нам как быть? У нас идет чемпионат, это просто ужас, у нас серьезная игра 8 марта, а мы вместо этого прилетели и не готовились. Ну если у вас не готово поле, то это не наши проблемы, снимайтесь тогда с Кубка России. Они вчера еще провели тренировку, это просто ужас, у меня не хватает зла, зачем там проводить тренировку, если поле в таком плохом состоянии", - добавил президент "Урала".

8 марта "Урал" в рамках чемпионата России на выезде сыграет с "Сочи".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Болельщик "Зенита" осужден на семь суток за попытку отобрать флаг у фанатов "Локомотива"
Фанат также нарушил правила прохода по трибунам стадиона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС