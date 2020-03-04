Тренер "Шинника" считает, что матч Кубка России с "Уралом" можно было не переносить

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов считает, что на поле стадиона в Ярославле можно было провести матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу с екатеринбургским "Уралом". Такое мнение Побегалов высказал ТАСС.

Встреча между "Шинником" и "Уралом" была запланирована на среду и должна была состояться в Ярославле. Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе матча в связи с неудовлетворительным состоянием газона.

"Сейчас вместо игры я занимаюсь организацией тренировки. Я считаю, что можно было играть. Играли и на гораздо более худших полях", - сказал Побегалов.

Дата и место проведение встречи пока не определены.