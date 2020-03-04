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Футбол в Италии

СМИ: матч Кубка Италии по футболу "Наполи" - "Интер" отложен из-за коронавируса

Встреча должна была пройти 5 марта в Неаполе

ТАСС, 4 марта. Ответный матч полуфинала Кубка Италии по футболу между "Наполи" и "Интером" перенесен по причине коронавируса. Об этом сообщает портал Football Italia.

Встреча должна была пройти 5 марта в Неаполе. Первый матч, который состоялся в Милане 12 февраля, завершился победой "Наполи" со счетом 1:0. Ранее из-за коронавируса был перенесен ряд матчей 26-го тура чемпионата страны, которые могут состояться с 7 по 9 марта либо 13 мая, а также другой полуфинальный матч Кубка страны между "Ювентусом" и "Миланом".

По последней сводке, в Италии 2263 заразившихся, 79 человек умерли, 229 пациентов в интенсивной терапии, 160 вылечились. Случаи заражения есть почти во всех регионах, эпицентры - Ломбардия и Венето. В этих областях, а также в Эмилии-Романье и Фриули - Венеции-Джулии уже закрыты школы. При этом открылись музеи для посещения небольшими группами.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 72 странах, включая Россию.

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