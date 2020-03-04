Руководство ФК "Шинник" считает, что поле в Ярославле пригодно для матча Кубка России

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Поле стадиона "Шинник" в Ярославле позволяло провести на нем матч 1/4 финала Олимп - Кубка России между командами "Шинник" и "Урал" . Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора ярославского клуба Валерий Фролов.

Встреча между "Шинником" и "Уралом" была запланирована на среду. Российский футбольный союз объявил о переносе матча в связи с неудовлетворительным состоянием газона. За день до игры футболисты "Шинника" провели на нем тренировку.