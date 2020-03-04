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Футбол в России

Руководство ФК "Шинник" считает, что поле в Ярославле пригодно для матча Кубка России

Российский футбольный союз объявил о переносе матча 1/4 финала Кубка России в связи с неудовлетворительным состоянием газона

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Поле стадиона "Шинник" в Ярославле позволяло провести на нем матч 1/4 финала Олимп - Кубка России между командами "Шинник" и "Урал" . Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора ярославского клуба Валерий Фролов.

Встреча между "Шинником" и "Уралом" была запланирована на среду. Российский футбольный союз объявил о переносе матча в связи с неудовлетворительным состоянием газона. За день до игры футболисты "Шинника" провели на нем тренировку.

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"Что значит, мы могли ухудшить поле после тренировки на нем? Оно каким было, таким и осталось, - сказал Фролов. - У нас все время такое поле после зимнего перерыва, всегда начинаем на таком газоне, это обычное его состояние, и я не понимаю, почему так отреагировали. Я понимаю, что поле не идеальное, но откуда там трава возьмется в марте месяце? Поле ровное, играть на нем можно, тем более, что президент "Урала" сказал, что мы готовы играть".

Дата и место проведение встречи пока не определены.

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