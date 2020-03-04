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Черчесов заявил, что не обсуждал продление контракта на попечительском совете РФС

Главный тренер сборной России по футболу заявил, что на совете обсуждалась подготовка к чемпионату Европы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не обсуждал вопрос продления контракта на заседании попечительского совета Российского футбольного союза (РФС). Об этом он сообщил журналистам.

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В январе Черчесов в интервью ТАСС заявил о том, что его соглашение действует до лета 2022 года. По его словам, продление контракта до конца чемпионата мира в Катаре является не более чем техническим моментом. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Традиционно мировые первенства проходят летом - с середины июня по середину июля.

"Контракт не обсуждали, я обсуждал только подготовку к чемпионату Европы", - сказал специалист.

Черчесов занимает пост главного тренера сборной России с августа 2016 года. Под его руководством команда на домашнем чемпионате мира 2018 года впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала. После мирового первенства РФС заключил с Черчесовым контракт до лета 2020 года с опцией продления еще на два года в случае успешного прохождения отбора на чемпионат Европы 2020 года. Россияне вышли на предстоящий этим летом турнир, заняв второе место в группе с лидером рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) командой Бельгии.

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