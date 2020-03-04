Матчи чемпионата Италии по футболу могут пройти без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 4 марта. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора не исключил, что все матчи ближайших туров чемпионата Италии по футболу пройдут без зрителей в связи с распространением в стране коронавируса. Комментарий чиновника приводит агентство Reuters.