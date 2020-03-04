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Футбол в Италии

Матчи чемпионата Италии по футболу могут пройти без зрителей из-за коронавируса

Ранее был перенесен ряд матчей 26-го тура чемпионата страны

ТАСС, 4 марта. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора не исключил, что все матчи ближайших туров чемпионата Италии по футболу пройдут без зрителей в связи с распространением в стране коронавируса. Комментарий чиновника приводит агентство Reuters.

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"Мы идем к такому решению [проведению матчей без зрителей]", - сказал министр.

Ранее из-за коронавируса был перенесен ряд матчей 26-го тура чемпионата страны, а также оба полуфинальных матча Кубка Италии.

Согласно последним данным, жертвами коронавируса в Италии стали 79 человек, заразились 2263, 160 вылечились.

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