Матчи чемпионата Италии по футболу могут пройти без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 4 марта. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора не исключил, что все матчи ближайших туров чемпионата Италии по футболу пройдут без зрителей в связи с распространением в стране коронавируса. Комментарий чиновника приводит агентство Reuters.
"Мы идем к такому решению [проведению матчей без зрителей]", - сказал министр.
Ранее из-за коронавируса был перенесен ряд матчей 26-го тура чемпионата страны, а также оба полуфинальных матча Кубка Италии.
Согласно последним данным, жертвами коронавируса в Италии стали 79 человек, заразились 2263, 160 вылечились.