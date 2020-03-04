Турнир по уличному футболу в честь 100 дней до начала Евро-2020 прошел в метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Турнир по panna-футболу - разновидности уличного футбола в виде коротких матчей в формате "один на один" прошел в среду на станции метро "Международная" в Санкт-Петербурге в честь 100 дней до начала чемпионата Европы, матчи которого примет город этим летом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

"Сегодня на станции метро "Международная" состоялся турнир по panna-футболу в честь 100 дней, которые остались до начала чемпионата Европы. Турнир был организован Петербургским метрополитеном, клубом болельщиков сборной России Russia Unites и основателями уличного футбольного движения в России Street Madness", - сказала представитель метро Юлия Шавель.

В пресс-службе отметили, что во время турнира станция метро работала в обычном режиме и пассажиры станции могли стать зрителями соревнований. Для проведения мероприятия на платформе станции была оборудована специальная площадка, огороженная сеткой, чтобы мяч не попал на пути.

По словам собеседницы агентства, в мероприятии приняли участие бывшие игроки петербургского футбольного клуба "Зенит" - экс-капитан команды Алексей Игонин, а также бывший нападающий Дмитрий Радченко. "Открывал мероприятие первый заместитель начальника метрополитена Евгений Козин, также у нас был Эдуард Латыпов - это президент клуба болельщиков. Игонин и Радченко в перерывах между играми показали мастер-класс для зрителей турнира. Также мероприятие посетил хоккеист (экс-игрок СКА - прим. ТАСС) Кирилл Сафронов, который принял участие в турнире", - отметили в пресс-службе метрополитена. Победителем турнира стал студент из Ирана, который учится в Санкт-Петербурге, Муххамад Амири.

Похожий турнир в петербургской подземке проходил в преддверии чемпионата мира в России в 2018 году - тогда в футбол также играли на "Международной". Однако, как пояснили в пресс-службе подземки, в прошлый раз турнир проходил ночью, когда станция не работала, а на поле играли в обычный футбол команды болельщиков российской сборной и метрополитена.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Тема уличного футбола отражена в предстоящем чемпионате Европы в талисмане - им стал мальчик Скиллзи, который, по легенде, является футбольным фристайлером.